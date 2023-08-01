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وفاة ممثل أثناء تأدية مراسم عزاء ظهيرة عاشوراء + فيديو

الثلاثاء ٠١ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٥:٤٣ بتوقيت غرينتش

وفاة ممثل كان يلعب دور الإمام الحسين (ع) أثناء تأدية مراسم عزاء ظهيرة عاشوراء، في قرية بمدينة سبزوار شمال شرق إيران.

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