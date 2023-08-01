رأس الدبلوماسية السورية يطلق تحذيراً لأمريكا..

العالم- خاص بالعالم

وقال دنورة في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم ان الظرف الحالي جعل من الممكن التفكير بإخراج الأمريكي من الاراضي السورية وإن كان عن طريق القوة.

وأشار الی استعداد الولايات المتحدة لخوض نزاع منخفض الشدة، مؤكداً أنها غيرقادرة علی خوض حرب رئيسية، لأنها لاترغب بالتورط في حروب مزمنة لاسيما بسبب اشتباكاتها في المسرح الأوروبي وتركيزها على منطقة شرق اسيا وبحر الصين.

وكشف دنورة ان الولايات المتحدة تستخدم سياسة "خطوة خطوة" في التسوية بسوريا من أجل تفعيل أدوات الضغط التي تمتلكها هناك.

وبيّن ان ما جری خلال الإجتماع بين وزري خارجية سوريا وإيران فيصل المقداد وحسين أمير عبد اللهيان، يمثل رسالة حازمة وواضحة مفادها أنه إذا لم تنسحبوا بالذوق، فالتصعيد هو من الخيارات الموضوعة على الطاولة وهذه أول مرة يطلق تحذيراً علی هذا المستوی من رأس الدبلوماسية السورية، تحذيراً موجهاً للولايات المتحدة.