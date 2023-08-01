مصحف معطر في معرض الثقافة والفنون الايرانية بتونس

العالم - مراسلون

بتؤدة وثبات تقتحم الفنون والموروثات التقليدية الايرانية مجال اهتمامات التونسيين، مستفيدة من صيتها الذائع واتقان صنعها؛ صنائع وشحت فضاء المركز الثقافي الايراني بتونس وحولته إلى ملتقى الباحثين عن الجمال والابداع.

وقالت كريمة وهي زائرة لمعرض الثقافة والفنون الايرانية:"قطعة فنية تقليدية وفيها سرد لقطة ريفية حسبما فهمت أنا؛ الکثير من الأشياء هنا تشبه صناعاتنا التقليدية وهناک ثمة موروث مشترک منذ القدم نراه في بعض اللوحات وبعض القطع المطرزة".

ايام الثقافة والفنون الايرانية بتونس أبرزت عراقة الموروث الثقافي في إيران. تحف بأياد اصفهانية زخرفت بعناية فائقة ونماذج من السجاد، فخر الصناعة التقليدية الايرانية ولوحات جسدت الخط الإسلامي في أروع صوره.

وقال المستشار الثقافي الايراني بتونس، هادي آجيلي لقناة العالم:"في اطار التبادل الثقافي بين ايران وتونس نظمنا المعرض الثقافي وفيه بعض التحف الايرانية وبعض الصنائع التقليدية وبعض الکتب وبعض مقتنيات الخط. الشعب التونسي يحب الصنائع التقليدية والتحف الايرانية".

المصحف المعطر، أحد تجليات الابداع الثقافي الايراني، مصحف مذهب بزخرفة ايرانية صميمة تعکس ثراء الموروث الايراني في ايران.

معرض الثقافة والفنون الايرانية فتح الباب أمام تبادل ثقافي رسمي في مجال المسرح حيث يؤكد القائمون على تظاهرة أيام قرطاج المسرحية وجود تعاون تونسي إيراني خلال الدورة المقبلة.

وقال مدير المهرجان الدولي ايام قرطاج المسرحية، معز المرابط: "التعاون الکبير ان شاء الله يکون في المستقبل مع مؤسسة المسرح الوطني التونسي وأيام قرطاج المسرحية في دورتها الـ24 ان شاء الله في دسامبر القادم وهذا في الحقيقة ينم عن ثراء کبير وحضاري ونعرف العمق التاريخي لإيران والاهمية الکبيرة للعلاقة مع تونس".

وتستمر تظاهرة ايام الثقافة والفنون الايرانية بتونس حتى الرابع من أوت.