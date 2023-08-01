أهم عناوين الصحافة الايرانية اليوم الثلاثاء01 أغسطس 2023

العالم - الصحافة الإيرانية

-اطلاعات ..

ايران ترحب بمبادرة تدعو لانهاء الحرب الدائرة في أوكرانيا ..

- قدس ..

قلق أمريكي متزايد من تلقي ايران طلبات من المكسيك وبوليفيا لشراء مسيراتها .

- ايران ..

الحكومة السويدية سمحت للمرة الثالثة وخلال أسبوعين باحراق المصحف الشريف رغم أبداء اسفها .

- سياست روز ..

وزير الخارجية يشجب الإعتداءات الصهيونية على سوريا بالمؤتمر الصحفي مع نظيره السوري الضيف.

- مردم سالاري ..

وزير خارجية سوريا يشدد على مواصلة دمشق مقاومتها للضغوط الخارجية بكل صلابة .

- كيهان ..

تصاعد التوتر بمناطق الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة , وحشود صهيونية تنذر بحرب جديدة ..

- جمهوري اسلامي ..

صحف غربية تكشف عن موجة هجرة معاكسة من فلسطين المحتلة تحسبا لإندلاع حرب اهلية .

- ارمان ملي ..

هجوم يستهدف رتل عسكري لوجستيكي أمريكي بمحافظة الديوانية بالعراق .

- ابرار..

الرئيس الأوكراني يلوح لعزم كييف على نقل الحرب الى الأراضي الروسية نفسها .

- ارمان امروز ..

المخاوف من وقوع إنقلاب عسكري تلقي بظلالها القاتمة على كيان الإحتلال " الإسرائيلي".

- جوان ..

اإرتفاع حصيلة التفجير الإرهابي في باكستان الى ستين قتيلا واصابع الإتهام موجهة لـ"داعش" .

- جام جم ..

أنباء عن مواصلة القوات الأمريكية لعمليات سرقة النفط السوري وتهريبه للخارج .

- أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الثلاثاء

SV

1-خراسان ..

صحيفة خراسان كتبت في مقالها ( آفاق وساطة سعودية ) ..

من المقرر ان تستضيف السعودية يومي السبت والاحد المقبلين مؤتمرا دوليا بمشاركة نحو ثلاثين بلدا حول اوكرانيا وسبل انهاء الحرب . ويبدو ان هذا المؤتمر هو استمرارا لمؤتمر مماثل عقد في الدانمارك العام الماضي. في الواقع..

( لايمكن تصور عقد مؤتمرا دوليا حول موضوع بالغ الأهمية والخطورة كالحرب بأوكرانيا من دون مشاركة روسيا نفسها )

وبعبارة اخرى فرص نجاح مثل هذا المؤتمر في تحقيق نتائج واقعية وعملية ضئيلة للغاية , فقد يخدم انعقاد هذا المؤتر بالسعودية رغبة الاخيرة في لعب دور دولي , ولكن من الصعب تصور احتمال تحقيقه لانفراجة واقعية في مسار الجهود الداعية لوقف هذه الحرب باوكرانيا , هذه الحرب الي دخلت عمليا لتعقيدات وتداخلات متشابكة للغاية .

2- جمهوري اسلامي ..

صحيفة جمهوري اسلامي كتبت في تقريرها( فضيحة مجزرة بريطانية بأفغانستان ) ..

قدم محاموا عائلات افغانية فقدت ابناءها في مجازر ارتكبتها القوات البريطانية بافغانستان ادلة تثبت ذلك للجنة تحقيق بريطانية .هذه الوثائق والادلة تثبت مصرع مالايقل عن ثمانين مدنيا افغانيا بمجازر ارتكبتها القوات البريطانية بدم بارد.

( صحيفة الغارديان ازاحت الستار عن قيام قوات محمولة بقتل مدنيين أفغان في مهمات خاصة لتصفية كل من يقدر على حمل السلاح)

وحسب هذه المعلومات , تم تدريب عناصر وحدة قوات محمولة جوا على مهاجمة القرى الافغانية للفترة ما بين 2010 الى 2013 لتصفية المدنيين القادرين على حمل السلاح وعلى اعتبار انهم تهديد محتمل.

3- جوان ..

صحيفة جوان كتبت في مقال لها عن تحذيرات اطلقها زعيم المعارضة بكيان الاحتلال تقول ( "اسرائيل" تتفكك وتنهار داخليا )..

يائير لابيد زعيم المعارضة ورئيس الوزراء السابق بكيان الاحتلال , حذر من ان " اسرائيل" تتفكك داخليا بشكل متسارع .

( رئيس الكيان إسحاق هرتسوغ سبق وان حذر من قرب زوال "إسرائيل " مرارا , كما اطلق وزير الحرب السابق تحذيرات مماثلة )

هذه التحذيرات التي تاتي مع اتساع وتفاقم الخلافات بين قوى المعارضة وحكومة نتنياهو الاكثر تطرفا وعنصرية , تعطي فكرة واضحة عن دخول الصراعات الداخلية في الكيان لمرحلة التدمير الذاتي وهذا ما وصفة لابيد بالخطر الوجودي الذي قد يؤدي لزوال الكيان برمته .

في الواقع ان نتنياهو قد يعمد لاشعال نيران حرب مع حزب الله لبنان او مع غزة في رهان خطير لكبح جماح المعارضة الداخلية في ظل اجواء حرب رغم معرفته لمدى خطورة الامر , لكن مثل هذا الرهان قد يسرع بزوال هذا الكيان .