برلماني لبناني لمجلس الأمن: اي خطوة منحازة للعدو ستزيد من التوتر على الحدود

العالم_ لبنان



أمَّل عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم من مجلس الأمن أن ينتبه إلى اي خطوة منحازة للعدو الاسرائيلي لأنها ستزيد من اي توتر، وأن ما يساهم في الاستقرار والأمن المطلوبين هو في الضغط على الكيان الغاصب للانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من الغجر وغيرها من أجزاء.

وأضاف هاشم في تصريح له اليوم الثلثاء، أن ما زعمه العدو من تجاوزنا لما يسمى الخط الازرق هو خارج الاعتراف اللبناني الرسمي والشعبي، لأن لبنان لم يعترف ويقر بوجود اي خطوط في منطقة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا لأنها أراض لبنانية لا تحتمل اي شك"، وتوجه للعدو بالقول: "مهما حاولت وفعلت واعتديت على أصحاب هذه الأملاك، سنواجك الى أن يتحقق التحرير الكامل لكل جزء محتل.

واعتبرأن الشكوى التي تقدم بها العدو الإسرائيلي في حقه ومجموعة من الإعلاميين والمدنيين اللبنانيين في مجلس الامن، لا تساوي ثمن الحبر التي كتبت به، مضيفًا أن العدو الاسرائيلي محتل لأرضنا في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا ومهما كان انحياز المجتمع الدولي ومنظماته الدولية لن يغير من حقيقة راسخة ومثبتة، وهي أن هذه الأرض التي وطأتها أقدامنا هي أرض أبائنا والأجداد ومتمسكون بتحريرها بكل الوسائل المتاحة.