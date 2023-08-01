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بعد فرنسا.. إيطاليا تعلن تنظيم رحلة إجلاء لمواطنيها من النيجر

بعد فرنسا.. إيطاليا تعلن تنظيم رحلة إجلاء لمواطنيها من النيجر
الثلاثاء ٠١ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٩:٣٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية اليوم الثلاثاء، أن الحكومة سترتب رحلة خاصة لإعادة مواطنيها من نيامي، وذلك عقب ساعات من إعلان باريس بدء عمليات الإجلاء.

العالم - اوروبا

يأتي ذلك، بعد ساعات قليلة على إعلان الخارجية الفرنسية الثلاثاء، أنها ستبدأ اليوم بإجلاء رعاياها والمواطنين الأوروبيين من النيجر حيث تسبب انقلاب الأسبوع الماضي في احتجاجات مناهضة لفرنسا.

وأصدرت الخارجية الفرنسية بيانا قالت فيه إنه "نظرا للأوضاع في نيامي والعنف الذي وقع ضد سفارتنا أول من أمس وإغلاق المجال الجوي الذي يترك مواطنينا دون إمكانية مغادرة البلاد بوسائلهم الخاصة، تستعد فرنسا لإجلاء رعاياها والمواطنين الأوروبيين، الراغبين في مغادرة البلاد، على أن يبدأ هذا الإخلاء اليوم".

وكانت سفارة باريس في نيامي أعلنت اليوم في رسالة وجهتها إلى المواطنين الفرنسيين أنه "في مواجهة تدهور الوضع الأمني في نيامي، واستغلال الهدوء النسبي في العاصمة، يجري الإعداد لعملية إخلاء جوي".

وكان نائب رئيس الوزراء الإيطالي ووزير الخارجية أنطونيو تاياني، قال الاثنين، إنه لا يوجد أي مواطن إيطالي في خطر بعد الانقلاب، مضيفا أنه "يوجد أقل من مئة إيطالي في النيجر.. إنهم ليسوا في خطر، ووزارة الخارجية تتابعهم واحدا تلو الآخر. إنهم بأمان".

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بعد فرنسا.. إيطاليا تعلن تنظيم رحلة إجلاء لمواطنيها من النيجر

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