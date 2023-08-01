زوار الاربعين الأجانب يتوجهون الى كربلاء عبر معبري جذابة وشلمجة الحدودیین

العالم - ايران

ونقلا عن مصادر مطلعة فإن اجتماعا مشتركا قد عقد في منطقة أروند الحرة مساء الاثنين بين وزيري داخلية إيران " أحمد وحيدي " والعراق "عبد الله الشمري " الى جانب محافظي خوزستان والبصرة.

وعلى ضوء هذا الاجتماع تم منح تأشيرات جماعية للرعايا الباكستانيين لأن الجانب العراقي رفض منح تأشيرات فردية لتفادي الاقامة الطويلة لهؤلاء المواطنين في بلادهم.

وفي اشارة الى زيادة الطاقة الاستيعابية لنقل الزوار بالقطار الى كربلاء، افاد وزير الداخلية الايراني بأن الطاقة الاستيعابية لنقل الزوار بالقطار تصل الى 1800 شخص يوميا.

وفي اطار مطالبة وزير الداخلية الإيراني وحيدي بزيادة بوابات الدخول الى العراق ، صرح وزير الداخلية العراقي عبد الله الشمري بأنه تم تضمين 76 بوابة عند معبر شلمجة الحدودي.

وتوافق الجانبان على أن يتواجد الهلال الأحمر وخدمات الطوارئ حتى 15 كيلومترا عبر الحدود بين البلدين بالاضافة الى زيادة عدد المواكب من معبر جذابه الحدودي الى مدينة العمارة العراقية.

كما طالب وزير الداخلية الإيراني بإستقرار سعر النقل من البصرة والعمارة الى كربلاء ، وهو ما وعد به وزير الداخلية العراقي في هذا الصدد.

يشار الى ان معبري شلمجة وجذابه الحدوديين في غرب خوزستان من المعابر المهمة لتردد زوار العتبات المقدسة وخاصة في مراسم الاربعين الحسيني.

والجدير بالذكر إن زوار الأربعين الحسيني يبدؤون بالتردد عبر معبري شلمجة وجذابه الحدوديين من بداية شهر صفر المظفر الى ان يصل الى ذروته قبل مراسم الأربعين بأيام قليلة.