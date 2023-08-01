ثلاثة آلاف يوم من العدوان والحصار المفروض على اليمن

العالم- هاشتاغ

ثلاثة آلاف يوم من الحصار المفروض على اليمنيين الذين يصارعون لنيل أبسط حقوقهم في الحياة، وأكثر من خمسين ألف شهيد وجريح هي نتيجة العدوان والغارات التي لم تفرق بين مدني وعسكري، ومئات آلاف المنازل السكنية تم تدميرها ومئات المواقع السياحية والأثرية، كل هذا لا يكفي، فالغارات ايضا دمرت الموانئ والمطارات والمستشفيات والمرافق الصحية.

في لبنان، إعتداءات جنسية، اغتصاب، عنف، ومؤخراً الإتجار بالاطفال، بحيث أصبح الاطفال سلعة يتم بيعها داخل البلاد وخارجها.

وكشف الأب مجدي العلاوي هذه الحقيقة المريرة والانتهاكات التي ترتكب بحق ابأطفال، مشيرا إلى إنشاء صفحات وهمية على مواقع التواصل من أجل بيع الأطفال.

وبينما دعا السلطات إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة، قامت القوى الامنية بإغلاق عدد من الجمعيات المختصة برعاية الأطفال بعد ثبوت تورطها في هذه الممارسات اللاإنسانية

في موضوع آخر حيث إنتهى عصر الاحتباس الحراري، وبينما هذه ليست جملة إيجابية كما يظن البعض، لأن العالم، بدأ يدخل عصر الغليان، هذا ما أعلنته الأمم المتحدة بعد تسجيل درجات حرارة غير مسبوقة في التاريخ.

واتهم الناشطون مجموعة العشرين بالتسبب بهذه الكارثة، فالدول الصناعية الكبرى في العالم لا تعطي أي اهمية للاحتباس الحراري، وسياساتها تساهم في ارتفاع درجات الحرارة.

فهل يستدرك العالم ما يجري ويقوم بكل ما يلزم لتفادي كارثة؟

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