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ثلاثة آلاف يوم من العدوان على اليمن يثير مواقع التواصل

الثلاثاء ٠١ أغسطس ٢٠٢٣ - ١٠:٠٨ بتوقيت غرينتش

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع ثلاثَة آلاف يوم من الحصار المفروض على اليمنيين الذين يصارعون لنيل أبسط حقوقهم في الحياة.

العالم- اليمن

أكثر من خمسين ألف شهيد وجريح هي نتيجَة العدوان والغارات التي لم تفرق بين مدني وعسكري ومئات آلاف المنازل السكنية تم تدميرها ومئات المواقع السياحية والأثرية، كل هذا لا يكفي، فالغارات ايضا دمرت الموانئ والمطارات والمستشفيات والمرافق الصحية.

وکان مرور ثلاثة آلاف يوم على العدوان على اليمن محور تعليقات الكثيرين على مواقع التواصل، حيث غرد "أبو جرهم" في هذا السياق، قائلا: "أسواق مليئة بالأبرياء، تراها الوحوش البشرية التي شنت عدوانها على الشعب اليمني أهدافاً دسمة تثير غرائزهم الدموية، فقد استهدف العدوان الأمريكي السعودي الوحشي ما يقارب سبعمئة وسبعة أسواق خلال ثلاثة آلاف يوم من العدوان."

وعلق "أبو أيمن" أيضا على من يكذب وزير خارجية امريكا من السعودية وهو يتحدث عن انهاء الحرب في اليمن!؟ وقال "اولا هو عدوان على اليمن بقيادة بلده. ثانيا ماذا نسمي استمرار الحصار وتصعيده على المناطق الحرة وكثافة تحركاته الاحتلالية في المناطق المحررة المحتلة؟ ثالثا غصبا سننهي العدوان باذن الله".

أما "أمينة الشرفي" فكتبت حول هذا الموضوع" من أهم مطالبنا إيقاف الحصار وإعادة الحياة لشعبنا وتعويضه عن كل الخسائر الذي فقدها بسبب العدوان والحصار".

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