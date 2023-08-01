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لوكاشينكو يكشف عن سعي واشنطن في تدمير أوروبا

لوكاشينكو يكشف عن سعي واشنطن في تدمير أوروبا
الثلاثاء ٠١ أغسطس ٢٠٢٣ - ١٢:١٠ بتوقيت غرينتش

قال رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، إن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول تدمير أوروبا، ووقعت بيلاروس في هذه "الدوامة الدولية".

العالم - اوروبا

وأضاف لوكاشينكو في حديث له مع مجموعة من المواطنين: "لقد وقعنا في هذه الدوامة الدولية. وكذلك كل أوروبا. الأمريكيون يخربون ويدمرون أوروبا. معقل الأمريكيين الأول، بريطانيا، ومن الجهة الأخرى – بولندا. وهذه الأخيرة ترسل المشاكل إلينا. الحديث ليس عن البولنديين، إنهم أناس أذكياء، بل عن قادتهم الذين فقدوا صوابهم، وعليهم بالذات يراهن الأمريكيون".

ومن ناحية أخرى أشار لوكاشينكو، إلى وجود خطط للعمل بشكل نشيط في مجال إنشاء جيش محترف على أساس التقاعد.

ووفقا له، سيساعد ذلك في تعزيز القدرة الدفاعية لبلاده.

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لوكاشينكو يكشف عن سعي واشنطن في تدمير أوروبا