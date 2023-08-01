إيران مستعدة لرفع جودة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في سوريا

العالم - إيران

وفي تغريدة له على تويتر، صرّح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني "عيسى زارع بور" أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات على ضوء زيارة الرئيس االسيدإبراهيم رئيسي إلى دمشق .

وحرصا من كلا الجانبين على تنفيذ مذكرة التفاهم هذه، فقد اجتمع أمس وزير الاتصالات والتكنولوجيا السوري "إياد الخطيب" مع نظيره الإيراني "عيسى زارع بور" في طهران وتباحثا سبل تطوير التعاون في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بين البلدين وخلق الأسواق لشركات التكنولوجيا الإيرانية في سوريا وتنفيذ وثائق واتفاقيات التعاون الثنائية الموقعة خلال الزيارة الأخيرة للرئيس رئيسي إلى سوريا.

وأكد وزير الاتصالات الإيراني في هذا الاجتماع على وقوف الجمهورية الاسلامية الإيرانية إلى جانب الشعب السوري وحكومته في أوقات السعادة وإعادة الإعمار كما وقفت سابقا إلى جانبهما في الأوقات الصعبة .

وفي إشارة إلى قدرات وإمكانيات شركات تكنولوجيا المعلومات الإيرانية، صرح زارع بور بأن وزير الاتصالات السوري طالب هذه الشركات بالمشاركة في تنفيذ مشاريع في هذا المجال في سوريا.

وقد أعرب "إياد الخطيب" عن ارتياحه لهذا اللقاء مثنيا على تفاني الجانب الإيراني الخاص في العمل والتعاون مع بلاده، معربا عن أمله في تحقيق تعاون أفضل في المستقبل بين إيران وسوريا في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأعلن زارع بور عن جهوزية إيران واستعدادها لتقديم كل مساعدة مطلوبة لزيادة جودة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الدولة الصديقة والشقيقة سوريا، معربا عن ثقته من تصميم وزارة الاتصالات السورية لتفعيل مسار التعاون الثنائي في هذا المجال أكثر مما كان عليه في الماضي.