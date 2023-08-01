التطبيع مع كيان الاحتلال.. تنازلات بدون فوائد

ويضيف بان هناك تقاربا ربما يكون جاريا بين الرياض وتل ابيب من دون أن يذكر أي تفاصيل عن الاتفاق المحتمل. فيما اشار مسؤولون في البيت الابيض الى ان مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان أحد أكثر مساعدي بايدن قربا منه كان في جدة السعودية برفقة مبعوث الشرق الأوسط بريت ماكجورك لمناقشة إمكانية التوصل إلى اتفاق للتطبيع.



من جانبها، اكدت التيارات السياسية في كيان الاحتلال انها لن توافق على أي تنازلات للفلسطينيين في إطار اتفاق لتطبيع العلاقات مع السعودية. فيما يطرح الخبراء تساؤلات عن جدوى التطبيع في ظل حكومة متطرفة تعيش ازمة داخلية كبيرة وغير مستعدة لتقديم اي تنازل للفلسطينيين بل مصرة على تصعيد سياساتها الاستيطانية والتهويدية، بالاضافة الى انها لم تلب الالتزامات والتعهدات في اتفاقيات التطبيع السابقة.

يناقش برنامج "البوصلة" هذا الموضوع مع ضيف الحلقة: من القدس المحتلة الكاتب والمحلل السياسي راسم عبيدات من القدس.

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