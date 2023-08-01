شاهد استشهاد المُنَفِّذ..إصابة 5 مستوطنين بعملية إطلاق نار وحماس تبارك

العالم- فلسطين

وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي عصر اليوم الثلاثاء، النار على فلسطيني في مستوطنة "معاليه أدوميم" شرق القدس المحتلة، وذلك بزعم ضلوعه في عملية إطلاق نار.

وأفادت نجمة داوود الحمراء بأن حالة المصابين في عملية إطلاق بمستوطنة معاليه ادوميم حالتهم متوسطة.

اللحظات الأولى لإطلاق النار على شاب عند مستوطنة معاليه أدوميم شرق مدينة القدسوذكرت القناة 13 العبرية أن منفذ عملية إطلاق النار داخل مستوطنة "معاليه أدوميم" كان يرتدي زي "حارس أمن"، فيما أشارت إذاعة جيش الاحتلال إلى أن المنفذ استخدم بندقية M16.

مشاهد جديدة للحظة إطلاق النار على شاب قرب مستوطنة معاليه أدوميم شرق القدس".وبينت إذاعة الجيش أن الهجوم في معاليه أدوميم وقع بالتزامن مع عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيشه يؤاف غالانت جلسة تقييم أمنية .

وبارك عبد اللطيف القانوع الناطق باسم حركة حماس عملية إطلاق النار البطولية بالقرب من ما يسمى معالية أدوميم بمدينة القدس المحتلة دفاعاً عن المسجد الأقصى ورداً على اقتحامات المستوطنين وأداء الطقوس التلمودية في ساحاته.

وقال القانوع ان ضربات الثائرين والمقاومين لن تتوقف دفاعاً عن أرضنا ومقدساتنا وإفشال مخطط حكومة المستوطنين بناء الهيكل المزعوم على أنقاض المسجد الأقصى.

واضاف : ستظل المقاومة مشرعة بكل وسائلها وأدواتها وفي مختلف أرجاء الضفة الغربية والقدس ضد المحتل الصهيوني ولن تنكسر أمام كل عمليات القتل والاعتقال والملاحقة والمحاولات اليائسة لاستئصالها.