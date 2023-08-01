الثلاثاء ٠١ أغسطس ٢٠٢٣
٠٤:١٧ GMT
فارسی
البث المباشر

إيران تنشىء مدينة دولية جديدة في سواحلها الجنوبية

إيران تنشىء مدينة دولية جديدة في سواحلها الجنوبية
الثلاثاء ٠١ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٣:٥٨ بتوقيت غرينتش

أعلن مساعد وزير الطرق وتطوير المدن الإيراني "علي رضا جعفري" وجود مخطط لبناء أول مدينة دولية جديدة عند السواحل الجنوبية للبلاد تحت اسم "مدينة الخليج الفارسي الجديدة".

العالم - إيران

وقال جعفري في تصريحات أدلى بها اليوم الثلاثاء أن إنشاء هذه المدن الجديدة يهدف إلى إدارة أزمة الكثافة السكانية في المدن الكبيرة وإيجاد مناطق سكنية مناسبة تقدم أنموذجا إيرانيا – إسلاميا للحياة، والاستفادة من الأراضي المستعدة في البلاد وتحويلها إلى بيئة مناسبة للمدن.

وأشار جعفري إلى تحديد 27 منطقة في الشريط الساحلي الجنوبي لإيران لبناء المدن الجديدة والأحياء السكنية الجديدة، قائلا إن ذلك يهدف إلى تعزيز الاقتصاد القائم على البحر وتقوية قطاع البتروكيماويات وقطاع الزراعة وهداية الكثافة السكانية نحو الجنوب .

وأوضح أن مدينة الخليج الفارسي الجديدة ستقام على مساحة 20 ألف هكتار في بندر عباس ولها طابع دولي وتراعي كافة القضايا الثقافية والحفاظ على الهوية، كما تراعي الجوانب المعرفية ومواصفات المدينة الذكية، ويمكن من خلالها إظهار قدرات الشباب الإيرانيين في مجال إنشاء المدن والتنافس مع باقي المدن في العالم.

روابط ذات صلة

شاهد.. جمال وعراقة مدينة كاشان الإيرانية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. آخر تفاصيل عملية إطلاق النار في مستوطنة"معاليه أدوميم"شرقي القدس

وزير الدفاع البيلاروسي يلتقي اللواء باقري

نفط آبادان الإيراني يضم المدافع العراقي عباس قاسم

إيران تنشىء مدينة دولية جديدة في سواحلها الجنوبية

نذيري أصل: إيران عازمة على مواصلة الوفاء بالتعهدات في إطار اتفاق الضمانات

الكرملين: 'زيلينسكي' يعرض 'واشنطن' للخطر بالهجوم على 'موسكو'