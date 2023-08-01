إيران تنشىء مدينة دولية جديدة في سواحلها الجنوبية

العالم - إيران

وقال جعفري في تصريحات أدلى بها اليوم الثلاثاء أن إنشاء هذه المدن الجديدة يهدف إلى إدارة أزمة الكثافة السكانية في المدن الكبيرة وإيجاد مناطق سكنية مناسبة تقدم أنموذجا إيرانيا – إسلاميا للحياة، والاستفادة من الأراضي المستعدة في البلاد وتحويلها إلى بيئة مناسبة للمدن.

وأشار جعفري إلى تحديد 27 منطقة في الشريط الساحلي الجنوبي لإيران لبناء المدن الجديدة والأحياء السكنية الجديدة، قائلا إن ذلك يهدف إلى تعزيز الاقتصاد القائم على البحر وتقوية قطاع البتروكيماويات وقطاع الزراعة وهداية الكثافة السكانية نحو الجنوب .

وأوضح أن مدينة الخليج الفارسي الجديدة ستقام على مساحة 20 ألف هكتار في بندر عباس ولها طابع دولي وتراعي كافة القضايا الثقافية والحفاظ على الهوية، كما تراعي الجوانب المعرفية ومواصفات المدينة الذكية، ويمكن من خلالها إظهار قدرات الشباب الإيرانيين في مجال إنشاء المدن والتنافس مع باقي المدن في العالم.