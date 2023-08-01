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تأكيد باكستاني على تعزيز العلاقات التجارية بين طهران وإسلام آباد

تأكيد باكستاني على تعزيز العلاقات التجارية بين طهران وإسلام آباد
الثلاثاء ٠١ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٥:٠٨ بتوقيت غرينتش

إعتبر رئيس مجلس الأمة الباكستاني أن علاقات بلاده مع جمهورية إيران الإسلامية مهمة لتحقيق السلام والاستقرار الإقليميين وشدد على ضرورة استغلال العلاقات الثرية بين البلدين الجارين لتعزيز التعاون التجاري.

العالم - إيران

وأعرب راجا برويز أشرف، الذي استقبل سفير إيران لدى باكستان رضا أميري مقدم في إسلام أباد اليوم الثلاثاء، عن تقديره لكرم ضيافة الحكومة والشعب الإيراني للمواطنين الباكستانيين، وخاصة السياح الدينيين.

وأكد أن العلاقات الودية بين طهران وإسلام آباد مهمة للغاية لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة، لذلك نعتقد أن هذه العلاقات الثرية والأخوية يجب أن تصبح تعاونا قويا ومستمرا في مجال التجارة والتواصل الاقتصادي.

وقال رئيس البرلمان الباكستاني: أن إيران وباكستان لديهما فرص واسعة للتعاون التجاري والاقتصادي، وفي الوقت نفسه، نؤيد تعزيز التعاون البرلماني، مما سيعزز العلاقات بين البلدين.

ورحب بالسفير الإيراني الجديد وتمنى له التوفيق وقال إنه واثق من أن السفير الإيراني سيبذل جهودا مثمرة لتقريب العلاقات بين شعبي البلدين.

بدوره أعرب سفير جمهورية إيران الإسلامية في باكستان عن تقديره لوجهة النظر الإيجابية لرئيس البرلمان الباكستاني بشأن العلاقات الوثيقة بين إسلام أباد وطهران، وأدان الهجوم الإرهابي الأخير في شمال غرب باكستان، وأعرب عن تعاطفه مع حكومة وشعب باكستان. م

وقدم رضا أميري مقدم تقريرا عن اخر مستوى العلاقات بين إيران وباكستان واعرب عن ارتياحه لتطور التواصل بين برلماني البلدين، وأضاف: أن دور البرلمانين مهم وقيّم للغاية في مساعدة حكومتي البلدين لتعزيز التعاون المشترك والتواصل بين الشعبين.

كما قدم تقريرا عن خططه للمساعدة في تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي بين إيران وباكستان وتوفير الأساس لاستغلال القدرات المشتركة.

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