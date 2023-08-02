الرئيس التونسي يعفي رئيسة الوزراء ويعين الحشاني خلفاً لها

العالم - تونس

في وقت متأخر من الليلة الماضية، أصدرت الرئاسة التونسية بياناً اعلنت فيه أن الرئيس قيس سعيد قرر إنهاء مهام رئيسة الحكومة 'نجلاء بودن رمضان' وتعيين 'أحمد الحشاني' خلفاً لها.

ويأتي تعيين الحشاني، الذي كان يشغل منصب مدير عام للموارد البشرية في البنك المركزي التونسي، في خضم أزمة اقتصادية واجتماعية متفاقمة في البلاد.

وكان الرئيس قيس سعيد، قد وجه اللوم للمسؤولين والحكومة على مدى الأسابيع القليلة الماضية، وقال إنه يجب عليهم التحرك لمعالجة المشاكل وضعف الخدمات العامة بما في ذلك الانقطاع المتكرر للمياه والكهرباء.

وقال سعيد، للحشاني اثر ادائه اليمين الدستورية أمامه، إن هناك تحديات كبيرة لابد من معالجتها، للحفاظ على الوطن وعلى الدولة والسلم الاهلي.

وكان سعيد قد عين نجلاء بودن رمضان رئيسة للوزراء قبل نحو عامين بعدما أقال رئيس الوزراء هشام المشيشي وسيطر على جميع السلطات تقريباً في يوليو/ تموز 2021 وحل البرلمان، لكن حكومة نجلاء بودن عجزت عن إصلاح الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وسط مخاوف من أن تونس لن تكون قادرة على سداد ديونها الخارجية بسبب أزمة مالية حادة أدت إلى نقص العديد من السلع مثل الخبز والسكر والأرز والبن.

وكان المراقبون يتوقعون تعديلات في تركيبة الحكومة من قبل الرئيس سعيد، الا انه اعفى رئيسة الحكومة نجلاء بودن، وهو التوجه الذي طالبت به العديد من القوى المساندة لمسار 25 جوييه التي ترى أن حكومة نجلاء بودن فشلت في تحقيق الأهداف المنشودة خاصة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.