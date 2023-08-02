زلزال اجتماعي يمزق الجيش الاسرائيلي

العالم - انقلاب الصورة

وأثار الفيلم الذي نشره وزير الثقافة الاسرائيلي ميكي زوهار علی موقعه الالكتروني ذعراً وغضباً شديدين داخل الكيان ما دفع الوزير لحذفه فوراً.

وزير الحرب يوآف غالانت رأی انه مهين للاسرائيليين وجيشهم وتخوف المتحدث باسم جيش الاحتلال من أن يحدث شقاقاً في الجيش ووصف موقع واللا الاسرائيلي الفيديو بالهزة الارضية في الجيش لأنه كشف الانفسام بين سلاح الجو المكون في غالبيته من الاحتياط وسلاح البر المكون من النظاميين.

ووصف قادة اسرائيليين كبار، العصيانات في جيش الاحتياط، انقلاباً في الجيش فهو ليس كسائر جيوش الاحتياط في العالم بل يتفوق عدده بأضعاف علی الجيش النظامي وبلغ قوام هذا الجيش بحسب أخر احصائية نحو 560 ألف جندي بينما لايتجاوز عدد الجيش النظامي 170 ألفاً. كما أن بنية جيش الاحتياط في "اسرائيل" تتشكل بمعضمها من المستوطنين.

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