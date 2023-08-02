مؤتمر دولي صحي ايراني حول صحة زوار مسيرة الاربعين العظيمة

وقال بهرام عين اللهي وزير الصحة الإيراني: ان "أكبر حدث في العالم الإسلامي والعالم بأسره، هو تجمع الأربعين والذي يقام باستضافة الشعب العراقي، ونظرا لارتفاع درجات الحرارة علينا اتخاذ التمهيدات اللازمة، والاستفادة من الإمكانيات والطاقات الصحية المتخصصة بأفضل صورة".

مشاركون في مختلف مجالات العلوم الطبية، أصحاب المواکب، الهلال الأحمر وغيرها من الأجهزة تبادلوا الآراء حول المشاکل والمخاطر والإصابات الطبية في زيارة الأربعين وتحدثوا عن الخدمات الصحية والنظافة لمجموعة واسعة ومتنوعة من الفئات العمرية والأشخاص الذين يعانون من أمراض مختلفة والمشارکين في مسيرة الأربعين.

وقال احمد وحيدي وزير الداخلية الإيراني: ان "زيارة الأربعين اليوم تحولت إلى نموذج لحركة إنسانية وثقافية ومعنوية وسياسية، واليوم نرى أن رسالتها تنقل إلى العالم. لقد تمت التنسيقات اللازمة مع وزير الداخلية العراقي والمعنيين حول هذه الزيارة لتقديم أفضل الخدمات للزوار، ونأمل رفع جميع العراقيل لإجراء هذه الزيارة بأفضل شكل".

ركز المؤتمر بشكل خاص على موضوع صحة الزوار في هذه المراسيم، ووضعوا اللمسات العلمية والتجريبية واستخدام الموارد في مجال الصحة ومعالجة الزوار لتقليل مستوي الخسائر في الأرواح، وزيادة الصحة وتحسين الظروف لأجل الاستفاده المعنوية من هذه الرحلة الروحية والروحانية.

وافاد مراسل العالم بان تعزيز الدبلوماسية بين البلدان الإسلامية، وتحديد القدرات الجماهيرية، والتنسيق بين المجاميع المقدمة للخدمات الصحية، تعد من اهم أهداف هذا المؤتمر.