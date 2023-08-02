ايران تحصد 10 ميداليات ملونة في بطولة رفع الأثقال الاسيوية للناشئين والشباب

العالم - إيران

وقد فازت الربّاعة الإيرانية "لعیا كريمي " بثلاث ميداليات ، فضيتان اثنتان وبرونزية واحدة ،ضمن منافسات الوزن 71 کلغ ببطولة آسيا للناشئين والشباب.

کما فازت "عسل كد خدائي " بالميدالية البرونزية لفئة الناشئين.

بدوره احرز الربّاع الايراني "أمير محمد سليماني" ثلاث ميداليات ملونة، ذهبية وبرونزية وفضية ببطولة آسيا للناشئين والشباب .

فیما حصد مواطنه "فرهاد قلي زاده" ميدالية فضية واحدة وميداليتين ذهبيتين عن فئة الشباب.

وبدأت بطولة آسيا لرفع الأثقال للشباب والناشئين، يوم 28 تموز/یولیو في مدينة نیودلهي الهندية وتستمر حتى 6 آب/ أغسطس 2023.