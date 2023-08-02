اللواء سلامي: دول وحكومات المنطقة قادرة على إرساء أمن الخليج الفارسي

العالم - إيران

وقال اللواء حسين سلامي في مقابلة على هامش مناورات اقتدار القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني: إن الرسالة الرئيسية لمناورات سلاح البحرية للحرس الثوري هي أن دول المنطقة والحكومات الإسلامية الواقعة على الشواطئ الشمالية والجنوبية للخليج الفارسي قادرة بمفردها وعلى أساس الأخوة والولاء الإسلاميين وعبر ترتيبات امنية اقليمية قادرة على إرساء أمن منطقة الخليج الفارسي.

وشدد القائد العام للحرس الثوري الإيراني انه لا داعي لوجود أمريكا أو حلفاء أمريكا الأوروبيين أو حلفاء أمريكا غير الأوروبيين في هذه المنطقة.

وانطلقت مناورات الاقتدار للقوة البحرية لحرس الثورة صباح اليوم الاربعاء، بمشاركة وحدات قتالية عملياتية ، وزوارق ، وصواريخ ، وطائرات وزوارق مسيرة ، وقوات الرد السريع وافواج الامام الحسين (ع) بمحافظة هرمزغان ، والتعبئة البحرية بدعم جوي من القوة الجوفضائية للحرس الثوري الإيراني

وتم في هذه المناورات ، ولأول مرة ، الكشف عن منظومة صواريخ قدير وصاروخ فتح 360 الباليستي المزود بذكاء اصطناعي ودخولهما الخدمة في القوة البحرية لحرس الثورة الاسلامية الإيرانية.

كما تم استخدام الطائرات والزوارق المسيرة المجهزة بذكاء اصطناعي في المناورات ودمرت أهدافًا محددة مسبقًا بدقة.

الى ذلك تم تجهيز السفن الجديدة التابعة للحرس الثوري الإيراني بصواريخ يصل مداها إلى 600 كيلومتر واستخدامها في هذه المناورات .