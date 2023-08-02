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شاهد.. مؤهلات رئيس الحكومة التونسية الجديد

الأربعاء ٠٢ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٥:٤٤ بتوقيت غرينتش

احمد الحشاني، رئيسا جديدا للحكومة التونسية، رجل بتكوين قانوني ومسيرة مهنية صلب البنك المركزي التونسي يحل محل نجلاء بودن، خبيرة الجيولوجيا التي تغادر القصبة بعد سنتين على رأس الحكومة يبدو انها لم تتمكن خلالهما من رفع التحديات التي حددها الرئيس قيس سعيد.

التغيير المعلن لرأس الحكومة لم ترافقه إشارة لتغيير التركيبة الحكومية التي تعاني بدورها شغورا على رأس عدد من وزاراتها منذ أشهر، لكن قيادات حزبية مساندة لسعيد، رجحت ان يتم الإعلان عن تغيير عدد من الوزراء خلال الساعات القادمة.

حركة النهضة التي تقود جزءا من المعارضة في تونس اعتبرت ان نجلاء بودن دفعت بمفردها ثمن الأزمة في البلاد، وقالت ان تغيير الأشخاص لن يحل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية.

يبدو أن الملف الحكومي منفتح على تغييرات متواترة، حيث افادت مراسلة العالم بان رئيس حكومة جديد بخلفية اقتصادية ومالية يقود فريق سابقته نجلاء بودن، ليكون مصيره السياسي مرتبط اساساً بمدى قدرته على توفير حلول عملية للازمة الاقتصادية المتفاقمة منذ سنوات في تونس.

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