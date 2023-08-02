توقيت المناورات العسكرية الايرانية في قلب الخليج الفارسي

ترتأي ايران ان تجري مناورات عسكرية سمتها الدفاع القوي عن جزيرة الإيرانية.. فللتوقيت حساسيته وللظرف خصوصيته، والاهم من هذا وذلك للمكان رمزيته، فان جزيرة بو موسى واحدة من الجزر الإيرانية الثلاث في قلب الخليج الفارسي.

المناورات تهدف الی ارسال رسالة رادع مفادها ان ایران علی اتم الاستعداد للدفاع الراسخ عن الجزر الإيرانية في الخليج الفارسي تشتمل هذه المناورات على تدريباتٍ تكتيكية متنوعة، من بينها تدريبات الوحدات القتالية والصاروخية والطائرات المسيرة ووحدات الرد السريع.

اماطت طهران اللثام في هذه المناورات ولاول مرة عن طائرات مسيرة وعوامات مزودة بالذكاء الإصطناعي.



القطع الحربية المشاركة محملة برسائل الى من يهمه الامر.. لعل الاهم بالنسبة لطهران وفق مراقبين انها قوية اقليمياً يحسب لها حسابها.. وهي قادرة على امتطاء موجات الضغوط والبقاء قوية بفضل ماتمتلكه من امكانات.