هاشتاغ.. مغادرة رياض سلامة للمركزي اللبناني + فيديو

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سلامة سيواجه دعاوى قضائيَةً كثيرَةً داخل لبنان وخارجَه، إضافة إلى مذكرة توقيف دولية صدرت بحقه.

الأمر بالنسبة لكثيرين في لبنان لا يتوقف على رياض سلامة، فمحاكمة الرجل يجب أن تمتد إلى كل من ساهم في خراب الاقتصاد والوضع المعيشي طوال عقود.

مغادرة رياض سلامة منصبه كان موضوعا مهما بالنسبة للناشطين على مواقع التواصل.

"غازي يحيى" علق هنا: "شفنا شو صار فينا من جهبذ اختصاصي رياض سلامة وهندساته المالية. ولو كان قانوني ما كان ساهم بتمويل أكتر من عشرين سنة من أموال المودعين. خرب بيوت المودعين وحرامي العصر من فوايد غير شرعية له ولزبانيته."

"ناصر" أيضا علق: يجب أن يتم القصاص على المجرم رياض سلامة، عشرات القتلى بسبب منع الدواء عن الناس، أطفال ماتوا لعدم تأمين الدواء ورفض انقاذ العشرات وهو يعرفهم بالأسماء، برقبته نهر دم، وسرقة أربعة مليارات دولار.

أما النائب السابق في البرلمان اللبناني "نجاح واكيم" فعلق: لأنه مطلوب إلى العدالة غادر رياض سلامة البنك المركزي إلى جهة مجهولة.. الصفرا.. لم يتحرك القضاء.. أما قادة هذه "الدولة" فإنهم مشغولون بقضية "مصيرية" سخيفة وهي إنتخاب رئيس للجمهورية.. ها ها ها... ما المرادف لكلمة "القضاء" في لبنان؟ القدر.

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