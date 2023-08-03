أنباء عن نوايا واشنطن لإقامة قواعد عسكرية جديدة في البلاد

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ووفقًا لصحيفة "بارابوليتيكا" اليونانية يطلب التعديل بشكل خاص من وزيري الدفاع والخارجية الأمريكيين تقديم تقرير مشترك إلى لجان الكونغرس ذات الصلة بشأن توسيع الوجود العسكري الأمريكي في اليونان، مع التركيز على الجزر.

ويجب على الإدارة الأمريكية تقديم تقرير حول إمكانية توسيع الوجود الأمريكي في اليونان في غضون شهرين بعد التوقيع النهائي على مشروع قانون الميزانية الدفاعية.

وقد صادق مجلس الشيوخ على مشروع قانون متعلق بهذه القضية، وجاري حاليًا التشاور بين مجلسي الكونغرس بشأن النص النهائي للتشريع، الذي سيتم إحالته إلى الرئيس جو بايدن للتوقيع.

يشار إلى أن الولايات المتحدة تمتلك قاعدة بحرية في جزيرة كريت، وقاعدة جوية قرب مدينة لاريسا، بالإضافة إلى مطار عسكري في ستيفانوفيكيو بغرب اليونان وميناء ألكسندروبوليس، بالإضافة إلى بعض المواقع الأخرى على الأراضي اليونانية.