اليابان.. إعصار ’خانون’ يقتل شخصين ويصيب 58 آخرين

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و أسفر الإعصار أيضا عن قطع الكهرباء عن أكثر من 160 ألف منزل وإلغاء 314 رحلة جوية اليوم الخميس وما لا يقل عن 94 رحلة جوية غدا الجمعة. وتم تعليق حركة العبارات والسفن. كما توجد انقطاعات في حركة حافلات الركاب بالمدن.

ويصنف الإعصار في الوقت الحالي على أنه "قوي جدا" وتبلغ سرعة الرياح بداخله 45 مترا في الثانية. وبسبب البطء في التقدم يحمل الإعصار معه رياحا شديدة وأمطارا غزيرة. وتصل سرعة الرياح في عدد من مناطق محافظة أوكيناوا اليابانية إلى 42 مترا في الثانية. وسقط ما يصل إلى 297 ملم من الأمطار في المنطقة خلال اليوم الماضي.

وقالت الأرصاد الجوية إن الإعصار سيصل في نهاية الأسبوع إلى جزيرتي كوشو وشيكوكو اليابانيتين، ثم قد يشمل محافظة واكاياما في جزيرة هونشو الرئيسية.

وأفادت وسائل إعلام محلية، سابقا، بأن عدد المتضررين من الإعصار يبلغ 41 شخصا.