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وزارة الكهرباء العراقية تعلن سبب حريق محطة البكر بالبصرة

وزارة الكهرباء العراقية تعلن سبب حريق محطة البكر بالبصرة
الخميس ٠٣ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٦:٣٥ بتوقيت غرينتش

أوضح المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية أحمد موسى، اليوم الخميس، سبب حريق محطة البكر في البصرة.

العالم- العراق

واشارت وكالة الأنباء العراقية (واع) نقلا عن أحمد موسى انه "تنفيذا لتوجيهات وزير الكهرباء زياد علي فاضل، تم تشكيل لجنة تحقيقية لتحليل أسباب الحريق بمحطة البكر الثانوية بمحافظة البصرة، ومعرفة أسبابه".

وأضاف، أن "مدير عام الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية الجنوبية اسعد محير كريم استقبل في مكتبه بمقر الشركة اللجنة الوزارية الخاصة برئاسة مدير عام دائرة التشغيل والتحكم في وزارة الكهرباء يحيى عباس جابر، وعضوية عدد من المديرين العامين في مقر الوزارة، للمتابعة والوقوف على أسباب الحادث الأخير".

وتابع، أن "محير قدم شرحا مفصلا للجنة عن الأسباب التي أدت الى عطب إحدى محولات محطة البكر الثانوية 132 ك ف، التي حدثت بسبب زيادة الأحمال غير المسبوق مع ارتفاع درجات الحرارة في محافظة البصرة والمحافظات الجنوبية بشكل عام"، موضحا "الإجراءات والتدابير المتخذة في معالجة الحادث".

وأشار إلى، أن "اللجنة الوزارية اطلعت على سير الأعمال في محطة البكر الثانوية، وعمل المحطات المتنقلة التي نصبت عوضا عن المحولة المعطوبة واستمعت إلى ملاحظات المهندسين والفنيين في موقع العمل".

وأشادت اللجنة الوزارية بـ "الإجراءات السريعة التي اتخذت لمعالجة الحادث وسرعة المعالجة من قبل ملاكات الشركة"، مشيرة إلى أنها "ستحلل العارض وسترفع تقريرا مفصلا لوزير الكهرباء".

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