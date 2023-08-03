العالم - قلم رصاص

نشر ناتان ساكس مدير مركز سياسات الشرق الأوسط في معهد بروكينغز مقالا في "فارين آفيرز" الأميركية تحت عنوان "لغز أميركا في إسرائيل".. كتب فيه: إنزلاق إسرائيل إلى أتون الاضطرابات إلى جانب النزعة المتطرفة لتحالف نتنياهو والتآكل المحتمل للديمقراطية في إسرائيل كلها عوامل وفرت مناخا غير مؤات للحوارات الممتدة بشأن السياسة الأميركية تجاه إسرائيل.

ويضيف: ثمة دافع قوي داخل الإدارة الأميركية للبحث عن طريقة للمضي قدما في العلاقة مع إسرائيل، غير أن هذا الدافع لا ينسجم مع أفكار الرئيس جو بايدن فحسب إنما يتوافق أيضا مع الأهداف العريضة لإدارته تجاه الشرق الأوسط، على أن هذه الأفكار والخطط لا ترتكز على دعم ما تسمى الديمقراطية في الشرق الأوسط.. إنما تنبع من مخاوف متعلقة بوضعية الولايات المتحدة في المستقبل بالمنطقة.

وختم: هناك ضرورة أن ينبثق موقف واشنطن تجاه إسرائيل من أهداف السياسة الأميركية، التي تشتمل على القيم، بالإضافة إلى المصالح الأمنية والاقتصادية.. ولعل الضغوط الجادة تستحق كل هذا العناء من أجل بلوغ الغاية المثلى، ليس لأن توتر العلاقة مع إسرائيل مفيد بحد ذاته بل لأن القضايا المطروحة تكتسب أهمية كبيرة.

وتستضيف هذه الحلقة الحلقة من العاصمة اللبنانية بيروت الكاتب والباحث السياسي الأستاذ علي مراد.

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