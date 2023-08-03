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وزير الخارجية الإيراني يلتقي رئيس وزراء باكستان في اسلام اباد

وزير الخارجية الإيراني يلتقي رئيس وزراء باكستان في اسلام اباد
الخميس ٠٣ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠١:٠٧ بتوقيت غرينتش

التقى وزير الخارجية الإيراني حسين امير عبداللهيان برئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف مساء الخميس بالتوقيت المحلي وذلك في ثاني لقاء رسمي له في اسلام اباد.

العالم- ايران

وتبادل الطرفان وجهات النظر حول العلاقات الإيرانية الباكستانية ، وتوسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية، وخاصة تعزيز العلاقات الحدودية.

واشار عبداللهيان الى محور مشاوراته مع نظيره الباكستاني والاتفاقات التي تم التوصل إليها في نهاية مفاوضات اليوم.

وأكد أمير عبداللهيان وشهباز شريف على أهمية التعاون الثنائي بين طهران وإسلام أباد والشراكة من أجل السلام والاستقرار الإقليميين، بما في ذلك التعاون الوثيق لزيادة حجم التجارة الثنائية.

و خلال زيارة تستمر ثلاثة أيام لباكستان التقى وزير الخارجية صباح اليوم بنظيره الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري.

كما سيلتقي عبداللهيان لاحقا رئيس مجلس النواب راجا برويز أشرف، ورئيس مجلس الشيوخ محمد صادق سنجراني، واللواء سيد عاصم منير ، قائد الجيش الباكستاني.

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