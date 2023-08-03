السيد نصر الله: الشيخ النابلسي هو أحد كبار المؤسسين في مسيرة الجهاد المباركة

العالم - لبنان

وفي كلمة له اليوم الخميس في الاحتفال التأبيني لفقيد العلم والعلماء العلامة الشيخ عفيف النابلسي رحمه الله في مجمع المجتبى(ع) الضاحية الجنوبية لبيروت قال السيد نصر الله: نحن أبناء الشيخ عفيف النابلسي وشركاء في المصاب.

واضاف السيد نصرالله: نتوجه للروح الطاهرة والنقية لفقيدنا الغالي بقراءة الفاتحة مع الصلوات

وتابع الأمين العام لحزب الله: نعترف للشيخ عفيف النابلسي بالعالم - الفقيه المجاهد الحاضر الشاعر الاديب المربي الأستاذ في الحوزة المحقق الكاتب في شتى العلوم الانسانية وأحد كبار المؤسسين في هذه المسيرة الجهادية المباركة.

وقال انه في الستينات والسبعينات منّ الله علينا بعدد من الشخصيات التي استطاعت ان تقف بوجه الأيديولوجيات التي غزت مجتمعنا

واضاف السيد نصرالله: نستطيع ان نطلق على مرحلة الستينات والسبعينات صفة مرحلة التحول حيث برز جيل من العلماء الشباب ذهبوا الى النجف الاشرف وتتلمذوا على يد علماء كبار منهم السيد محمد باقر الصدر ليعودوا الى لبنان.

وصرح ان الشيخ عفيف كان واحد من العلماء النشطين لا يمل ولا يكل مضيفا: من يتأسس على نهج الامام محمد باقر الصدر من الطبيعي ان ينتهي بالإمام الخميني وهذه ما كان عليه الشيخ عفيف النابلسي والسيد عباس الموسوي.

وتابع انه منذ انطلاقة المقاومة الشيخ عفيف النابلسي قدم كل شيء ولم يبخل بشي حتى في سنواته الأخيرة.

وقال انه منذ اليوم الاول كان الشيخ النابلسي حاضرا في التأسيس والانشطة والحضور واللقاءات والتعبئة والتثقيف والتنظيم لحزب الله.

وصرح ان الذين خططوا للاجتياح الإسرائيلي في لبنان كانت حساباتهم دقيقة وكان يمكن للاجتياح ان يحقق أهدافه المرسومة من أمريكا.

واكد السيد نصرالله انه حتى في سنواته الأخيرة كنا نلتقي وكان يقول انه جاهز ان يعمل في التنظيم في أي مجال تراه المقاومة مناسبا وهذا دليل على ان عقله وقلبه هو هنا مع التنظيم مضيفا انه في عدوان تموز كان موقف الشيخ عفيف حاسما ودمر منزله والمجمع الذي عمّره في صيدا ولكن هذا زاده تصميما وعزما وفي الاحداث التي طرأت في المنطقة وسوريا واليمن كان موقفه واضحا وجليا.

واضاف السيد نصرالله ان السيد نصر الله: هذا الانتماء هذا الفكر هذا الالتزام يعبر عن هذه الخط والذي عرف من التثمينيات حتى الان بخط الامام الخميني (رض).

وتابع ان الشيخ عفيف كان ملم بالأحداث في لبنان والمنطقة ومعرفة العدو الاساسي والمشروع القائم ومن يقف خلفه.

يتبع..