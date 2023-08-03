السفير الإيراني يقدم اوراق اعتماده لوزير الخارجية الكويتي

العالم- ايران

وفي اللقاء هنأ وزير خارجية الكويت الشيخ سالم الصباح، محمد توتونجي لتعيينه في منصبه الجديد كسفير لإيران لدى الكويت، معربا عن أمله في أن تشهد فترة مهامه تعزيز وتعميق العلاقات الودية بين البلدين.

واكد وزير الخارجية الكويتي، على تطوير التعاون السياسي والاقتصادي بين الكويت وإيران ، داعيا إلى تعزيز العلاقات الثنائية.

ونقل الشيخ سالم الصباح، تحيات دولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا لسماحة قائد الثورة ورئيس الجمهورية وشعب إيران، وقال: نحن في الكويت نسعى إلى هدفين أحدهما تعزيز العلاقات الودية مع الدول الصديقة والآخر هو ترسيخ أمن واستقرار المنطقة.

من جانبه أشار توتونجي إلى العلاقات الودية بين البلدين الصديقين والشقيقين إيران والكويت، وأكد بانه سيبذل الجهود لتعزيز العلاقات الثنائية في جميع المجالات خلال فترة مسؤوليته الجديدة.

وخلال اللقاء تمت الاشارة إلى أهمية استمرار المشاورات السياسية بين كبار المسؤولين في البلدين، وجرى البحث حول آخر ما وصل إليه التعاون الثنائي، لا سيما تقديم التسهيلات والتأشيرات للرعايا الإيرانيين والكويتيين.

وقدم السفير الايراني في هذا اللقاء دعوة حسين امير عبداللهيان الى نظيره الكويتي للقيام بزيارة الى طهران.

وشغل محمد توتونجي سابقًا منصب رئيس الدائرة الثانية للخليج الفارسي بوزارة الخارجية والقائم باعمال سفارة جمهورية إيران الإسلامية في مسقط.