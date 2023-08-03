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اعتقال عنصر من زمرة "خلق" الارهابية جنوب شرق ايران

اعتقال عنصر من زمرة
الخميس ٠٣ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٤:٠٣ بتوقيت غرينتش

أعلن قائد قوى الامن الداخلي في محافظة سيستان وبلوشستان العميد دوست علي جليليان عن رصد واعتقال أحد عناصر زمرة "خلق" المنافقين الإرهابية في مدينة فنوج التابعة لهذه المحافظة الواقعة جنوب شرق ايران.

العالم- ايران

وقال العميد جليليان اليوم: من خلال القيام بعمليات استخباراتية وإجراءات فنية تخصصية، تبين أن أحد عناصر زمرة المنافقين الإرهابية متواجد في إحدى قرى مدينة فنوج.

وأوضح قائد قوى الامن الداخلي في سيستان وبلوشستان: بعد مراقبة تحركات هذا العنصر لحظة بلحظة، تم تحديد مكان اختبائه أخيرًا والقي القبض عليه من خلال عملية متماسكة ومنسقة في قيادة الامن الداخلي.

وأضاف العميد جليليان: في التحقيقات الأولية تبين أن هذا العنصر كان يقوم بالدعاية للزمرة والتخريب ضد الدولة وكتابة شعارات مؤيدة لزمرة المنافقين الإرهابية في هذه المنطقة بدعم مالي من الزمرة.

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