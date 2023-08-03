توقيع وثيقة برنامج التعاون التجاري لمدة 5 سنوات بين إيران وباكستان

العالم- ايران

ووصل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إلى إسلام آباد مساء الأربعاء على رأس وفد استجابة لدعوة من نظيره الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري.

وبعد مراسم الاستقبال، التي جرت اليوم الخميس، شارك وزيرا خارجية البلدين بحضور وفدي البلدين رفيعي المستوى في محادثات للبحث في سبل تطوير التعاون الثنائي وتبادل وجهات النظر حول اهم القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وفي نهاية المحادثات بين وزيري خارجية جمهورية إيران الإسلامية وجمهورية باكستان الإسلامية، تم التوقيع على وثيقة الخطة الاستراتيجية الخمسية لشركاء الأعمال بين البلدين من العام 2023 إلى 2028. كما تم التوقيع على وثيقة الاجتماع الثالث للجنة الاستثمار المشتركة بين إيران وباكستان وبروتوكول التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين من قبل المسؤولين المعنيين.

رئيس باكستان يدعو إلى تعميق العلاقات مع إيران

وتزامنا مع زيارة وزير خارجية جمهورية إيران الإسلامية حسين امير عبداللهيان إلى اسلام آباد، دعا رئيس باكستان عارف علوي إلى بذل الجهود لتعميق وتوسيع العلاقات بين إسلام آباد وطهران ، خاصة في مجالات التجارة والاقتصاد والثقافة.

وخلال لقائه سفير باكستان الجديد في جمهورية إيران الإسلامية، دعا الرئيس علوي إلى بذل الجهود لتعميق وتوسيع العلاقات بين باكستان وإيران ، لا سيما في مجالات التجارة والاقتصاد والثقافة والاتصالات الشعبية.

وأكد الرئيس الباكستاني في لقائه مع السفير الجديد لدى إيران ، مدثر تيبو ، أن إيران دولة مجاورة شقيقة ، وباكستان تقدر علاقاتها مع إيران المتجذرة في التاريخ والثقافة والدين.

كما قال السفير إنه مصمم على تعزيز العلاقات الباكستانية الإيرانية والارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق جديدة في خضم التطورات الجيوسياسية الناشئة من خلال استكشاف الامكانيات والطاقات المتاحة.

وسيسافر السفير الباكستاني الجديد إلى طهران الشهر المقبل لبدء مهمته الدبلوماسية.