شاهد..تدريب الكلاب على حماية الأغنام من النسور في اسكتلندا

العالم - خاص بالعالم

السلطات أعادت لاحقا إدخال تلك الطيور الجارحة إلى البلاد لكن ذلك لم يناسب مربي الماشية الذين طالما يشكون من مهاجمة النسور لحملانهم لتقتات منها.

معضلة لا زالت تبحث عن حلول، ومن ضمنها محاولة هذين الشخصين تنفيذ مشروع يهدف لإيجاد تعايش بين لمزارعين والنسور.. أما السبيل لذلك فتدريب الكلاب على حماية الأغنام من النسور الكبيرة.



وقال ديزي إيمس:"يطالب المزارعون الحكومة بالبدء في إصدار تراخيص لإطلاق النار على النسور . سيكون ذلك عار كبير. هذا هو آخر شيء نريده. ''يجب إيجاد حل يناسب الطرفين".



وقال جوني أيمس:"'نريد أن نظهر للكلبين أن النسر حيوان مفترس وأنه إذا كان هناك واحد قرب الحملان، يجب إخافته'.



وبهدف حل المشكلة استلهم جوني من تجربته في مشروع حماية الفهد في ناميبيا حيث استخدمت كلاب ماريما-أبروزا بنجاح لإبعاد السنوريات عن الماشية.

ولتدريب الكلبين، يربط جسما يشبه النسر بطائرة مسيرة ويحلق بها فوقهما. ويسمح المدربان لنسر بأن يقتات بجيفة أمام الكلبين في بيئة خاضعة للرقابة.



وأوضح جوني:"إنها سلالة إيطالية تعود إلى الرومان. يتم تربيتها لمتابعة الأغنام والماعز في الريف وفي الجبال الإيطالية ومنع الذئاب من الدخول ومهاجمة الماشية. إنها وظيفتهم العامة".



وفي إطار خطة لإدارة النسور يتلقى مربو الماشية ما يصل إلى خمسة آلاف جنيه إسترليني سنويا تعويضا عن الماشية التي خسروها بسبب النسور.

لكن عملية المطالبة بالتعويض مكلفة ومعقدة ولا تعوض الخسائر إلا جزئيا. وبحسب الرعاة يتطلب الأمر آلاف الكلاب لحراسة الأغنام في الجبال.



حيث تفقد الحملان بشكل شبه كامل بسبب النسور. أما الحل بالنسبة اليهم فيكمن عدا عن مطاردة النسور في تعويض أفضل وأكبر ويمكن الحصول عليه بسهولة.

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