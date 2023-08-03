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البنتاغون: الولايات المتحدة ليست لديها أوهام بشأن هجوم أوكرانيا

البنتاغون: الولايات المتحدة ليست لديها أوهام بشأن هجوم أوكرانيا
الخميس ٠٣ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٩:٢٧ بتوقيت غرينتش

كشف رئيس الخدمة الصحفية في البنتاغون، باتريك رايدر، أن الولايات المتحدة ليست لديها أوهام بشأن هجوم أوكرانيا المضاد وتدرك أنه سيكون صعبا.

العالم-اوروبا

وقال رايدر: "ليس هناك وهم بأن هذا القتال الذي تخوضه أوكرانيا سهل. كان لدى روسيا الوقت لإنشاء التحصينات، وأوكرانيا تتقدم، لذا فإن القتال سيكون صعبا".

وأضاف رايدر: "نحن على ثقة بأن لديهم قدرات قتالية كبيرة، وأنهم سيستخدمونها متى وأينما اختاروا الدفاع عن بلادهم واستعادة سيادة أراضيهم".

ووفق وزارة الدفاع الروسية، يقوم الجيش الأوكراني بمحاولات هجومية فاشلة منذ 4 يونيو. وفي 11 يوليو، قال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، إن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية منذ بدء الهجوم المضاد قد تجاوزت 26 ألف شخص، كما أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن القوات الأوكرانية لم تنجح في أي اتجاه.

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