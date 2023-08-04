فريق ناشئة ايران لكرة الطائرة يفوز على بورتوريكو

العالم-ايران

وافادت وكالة ايرنا للاخبار, جرت هذه المباراة ضمن المرحلة التمهيدية للمجموعة الثالثة ببطولة العالم للكرة الطائرة للناشئين تحت 19 سنة والتي تجري بمشاركة 19 منتخبا وانطلقت في مدينة سان خوان بالأرجنتين.

وكانت نتائج الاشواط الثلاثة 25-18 و 25-15 و 25-12 ليرتفع رصيد ايران الى 9 نقاط بعد احتساب نتيجة مباريات منتخابات المجموعة مع نيجيريا 3-0 اثر انسحابها من البطولة.

وكانت ايران قد فازت على كوريا الجنوبية 3-0 في مستهل مبارياتها بالبطولة.

وستواجه ايران كولومبيا مساء السبت في اخر مباريات المجموعة.