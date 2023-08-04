السيد رئيسي يهنئ فوز ناشئة ايران لرفع الاثقال

العالم-ايران

وفي رسالته هنأ الرئيس السيد ابراهيم رئيسي المنتخب الوطني للناشئين لرفع الاثقال لفوزه ببطولة اسيا التي أقيمت في الهند ، مثمناً جهود اللاعبين والطاقم التدريبي والمعنيين بشؤون المنتخب.

وجاء في نص رسالة رئيس الجمهورية ان فوز منتخب الناشئين لرفع الاثقال ببطولة اسيا في الهند برهن من جديد جدارة الرياضيين في الوطن الإسلامي ، الذين صنعوا الملاحم في الساحات العالمية المختلة ، وأصبحوا مصدر فخر وشموخ لجميع مواطنينا.

واضاف: إن التألق المتتالي الأخير في الميادين الرياضية ، والذي جاء نتيجة الجهود المتواصلة والمفعمة بالأمل للناشئة والشباب المتميزين في البلاد ، هو شهادة على موهبتهم وقدراتهم في بناء مستقبل أكثر تألقاً, حسبما افادت وكالة ارنا للانباء.

وقال آية الله رئيسي: انني اذ أهنئ الشعب الإيراني المنجب للابطال على هذا الانتصار القيم وأقدر الجهود القيمة لجميع المدربين والمعنيين بشؤون المنتخب الوطني لرفع الأثقال ، خاصة الرياضيين الأعزاء في هذه اللعبة الصانعة للكثير من الفخر. آمل بان نشهد من خلال الدعم المتزايد، استمرار نجاح الناشئين الأعزاء في الساحات والمجالات الأخرى.