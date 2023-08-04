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عضو بـ"حماس": اعتقال الأسرى المحررين والاعتداء على الطلاب جرائم وطنية يجب وقفها

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الجمعة ٠٤ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٤:٠٠ بتوقيت غرينتش

أدان عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) حسام بدران بشدة اعتقال أجهزة السلطة الأمنية الأسير المحرر المهندس أمجد السايح، داعيا للإفراج الفوري عنه.

العالم - فلسطين

وبين بدران في تصريح صحفي أن المهندس السايح هو أسير محرر قضى 20 عامًا في سجون الاحتلال وأفرج عنه قبل أقل من عام، واعتقاله اليوم يعكس رغبة لدى تيار أمني في الاستمرار في سياسة التغول على أبناء الشعب الفلسطيني ومناضليه.

وأكد أن الطريقة التي تتعامل بها أجهزة السلطة مع مناضلي الشعب ومقاوميه وأسراه المحررين والحرائر وأبناء الحركة الطلابية؛ تستدعي وقفة جادة من الكل الفلسطيني، بفصائله ومؤسساته وشخصياته، لوقف سياسة الاعتقالات السياسية نهائيًّا، ولجم التيار المتنفذ في السلطة وأجهزتها الأمنية عن مواصلة التغول بحقّ أبناء الشعب الفلسطيني.

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عضو بـ"حماس": اعتقال الأسرى المحررين والاعتداء على الطلاب جرائم وطنية يجب وقفها

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