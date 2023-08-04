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موريتانيا تعلن موقفها تجاه المحاولة الإنقلابية الجارية في النيجر + فيديو

الجمعة ٠٤ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت موريتانيا أنها ستدرس أي طلب للمشاركة في الخيار العسكري ضد الانقلابيين في النيجر إذا توصلت إليه المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس".

العالم - موريتانيا

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير النفط والمعادن الناني ولد أشروقه في مؤتمر صحفي عقده مساء أمس في نواكشوط بعد اجتماع مجلس الوزراء "إن موريتانيا تندد بشدة بالمحاولة الإنقلابية الجارية في النيجر وتعارض أي تغيير غير دستوري وتأمل العودة في أقرب وقت ممكن للنظام الدستوري".

وأضاف أن بلاده لم تتلق طلب للمشاركة في أي تدخل عسكري في النيجر وأنها ستدرسه في حال تلقيه من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وفق ما تقتضيه المصلحة العليا لموريتانيا قبل كل شيء.

وأوضح أن الرئيس الموريتاني، الذي ترأس بلاده مجموعة دول الساحل الخمس، يتابع عن كثب التطورات الجارية في النيجر مع نظرائه الأفارقة.

وكان قادة مجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "ايكواس" قد اتفقوا، يوم الأحد المنصرم خلال اجتماع طارئ بالعاصمة النيجيرية أبوجا، على فرض عقوبات على القادة العسكريين النيجريين المتورطين فى الانقلاب الأخير، فيما أعربت الحكومتان الانتقاليتان لبوركينا فاسو ومالي، يوم الاثنين الماضي، عن دعمهما للعسكريين.

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