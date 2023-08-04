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أمريكا اللاتينية تحترق من "الحر في الشتاء"!

أمريكا اللاتينية تحترق من
الجمعة ٠٤ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٥:٤٦ بتوقيت غرينتش

تشهد بلدان أمريكا اللاتينية في النصف الجنوبي للكرة الأرضية، مثل: تشيلي، والأرجنتين، حرا قياسيا رغم أنها في فصل الشتاء حاليا.

العالم - الأميركيتان

وقال خبير الأرصاد الجوية التشيلي، كريستوبال تويس "مرّ أكثر من 70 عاما على تسجيل درجات حرارة من هذا النوع" في فيكونيا، إذ سجلت الحرارة في بلدة فيكونيا الجبلية، وسط تشيلي، 37 درجة مئوية.

وفي بوينوس أيرس، تجاوزت الحرارة 30 درجة مئوية، أعلى درجة تسجل في الأول من أغسطس منذ بدء تسجيل البيانات، بحسب هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأرجنتينية.

ويتراوح معدل الحرارة خلال أغسطس في بوينوس أيرس بين 18 و9 درجات مئوية.

كما وصلت الحرارة إلى 30 درجة مئوية في عدة مدن في الأوروغواي.

وقالت وزير البيئة التشيلية، ميسا روخا، "ما نشهده هو مزيج ظاهرتين: احترار عالمي، نظرا لتغير المناخ، وظاهرة "إل نينيو".

فيما لقي شخصان على الأقل مصرعهما، وأصيب 41 آخرون، وانقطعت الكهرباء عن حوالي 166 ألف أسرة في منطقتي أوكيناوا، وكاجوشيما، اليابانيتين، جراء الأمطار والرياح العاصفة المصاحبة للإعصار «خانون».

وذكرت وكالة الأرصاد اليابانية أن العاصفة في بحر الصين الشرقي تتجه للشمال الغربي بسرعة 222 كيلومترا في الساعة، بينما توقعت الهيئة الإعلامية العامة اليابانية طإن.إتش.كيه"، أن يغير "خانون" اتجاهه شرقاً صوب البر الرئيس حتى الثلاثاء المقبل.

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