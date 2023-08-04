ذكرى مرفأ بيروت.. واشنطن كانت تعلم

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ليلة امس الخميس تحدث الأمين العام لحزب الله في لبنان السيد حسن نصر الله في الاحتفال التأبيني لفقيد العلم والعلماء العلامة الشيخ عفيف النابلسي رحمه الله في مجمع المجتبى (عليه السلام) في الضاحية الجنوبية لبيروت عن المشكلة الرئيسة في منطقتنا مشيرا الى انها تتجوهر في التدخل الأميركي الفاضح في كل شيء ورأى انه يجب أن يتم صب الغضب على الشيطان الاكبر - أمريكا - الذي يستبد ويمنع حتى الكهرباء عن الشعب اللبناني.

وعبر السيد نصر الله، عن مواساته لكل من أصيبوا بانفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب 2020، وقال حول انفجار مرفأ بيروت انه في اللحظة الأولى للانفجار خرجت بعض القنوات الخبيثة لتقول بأن حزب الله هو من فجر المرفأ وكان الناس بعدها غير عالمة ماذا حصل.

وتابع ان الذي ضيع الحقيقة في مسألة انفجار المرفأ هو من سيس هذه القضية، وان السبب الحقيقي لضياع الحقيقة في تفجير مرفأ بيروت هو لجوء البعض إلى ربط القضية بالأحداث الإقليمية.

وأكد السيد نصر الله ان الاميركيين سيأخذوننا الى واقع مؤلم وكارثي في ظل التدخل الكبير والهيمنة الاميركية في لبنان، وان هناك من يقول – نفس التلفزيون الذي اتهم حزب الله بانفجار المرفأ – يقول بأن ما يحصل في مخيم عين الحلوة سببه حزب الله وهذه تفاهة.

وحول التدخل الاميركي بالمنطقة قال السيد نصر الله: نحن نفتخر عندما يقال عنا اننا من محور الممانعة لان ذلك يعني اننا لسنا عبيدا او ادوات عند السفارة الاميركية بل شرفاء وسادة، وصرح ان هناك مصادر كثيرة يمكن ان تدر مالا وفيرا على الخزينة اللبنانية وعندما نسأل لماذا لا تقومون بها يأتي الجواب ان السفارة الامريكية تمنع ذلك ولا تقبل به.. يعني (ممنوع).

واضاف انه اذا اردنا الحل في لبنان يجب ان نخرج من هذا الخضوع للأمريكي والتسلط والتذلل للسفارة الامريكية والامريكيين.

الان نتابع اهم التغريدات التي وصلت موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ضمن الترند اللبناني لصباح اليوم الجمعة ضمن الوسومات (#انفجار_مرفا_بيروت و #ذكرى_الاستثمار_بالانفجار و السيّد حسن #نصر_الله).

نشر حساب (المُلتقى المقاوم) مقطعا لحديث السيد نصر الله وغرد قائلا:

يعملون على بث الشائعات والاتهامات،ويصلنا تقارير اخبارية عن الاتهامات لحزب الله بما هو كذب،وآخر مثال انفجار المرفأ بينما كانت الناس تلملم أشلاء الشهداء اتهمنا بان سلاح المقاومة هو من فجّر المرفأ بينما هو من جلب العزة والكرامة للبنان. السيد حسن #نصر_الله #كربلاء_طريقنا_إلى_المهدي

ث

تحت وسم #ذكرى_الاستثمار_بالانفجار غرد حساب الناشطة اللبنانية (نجوى كاسر سعيد - Najwa Kassir Saed) بنشرها لوحة غرافيكية كتبت فيها نصا مقتبسا عن صحيفة "نيويورك تايمز" الاميركية تحت عنوان (واشنطن كانت تعلم) حيث جاء في النَّص:

"خسر بعض الدبلوماسيين الاجانب عائلاتهم بسبب انفجار مرفأ بيروت.. وواشنطن كانت على علم بالمواد المتفجرة في المرفأ منذ 2016 على الاقل وتفرض على دبلوماسييها الاقامة في مجمع السفارة الاميركية في عوكر"

وفي تغريدة ثانية لحساب الناشطة اللبنانية (نجوى كاسر سعيد - Najwa Kassir Saed) نشرت لوحة غرافيكية اخرى مقتبسة ايضا من موقع "سبوتنيك عربي" تحت عنوان (اختراق هواتف المديرة الاقليمية لما الفقيه)، حيث دوّنت فيها العبارة التالية:

اختراق هواتف المديرة الاقليمية في "هيومن رايتس ووتش" باستخدام برنامج تجسس اسرائيلي..

يتبع..