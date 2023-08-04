تبون يجري تغييرات برؤساء مجالس القضاء ونواب عامين

العالم - الجزائر

وقال بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية نشرته يوم أمس، عبر صفحتها الرسمية على منصة فيسبوك.: "أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حركة جزئية في سلك رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين بهدف إعطاء ديناميكية لسير الجهات القضائية وتحسين نوعية أدائها من خلال تعيين كفاءات قضائية برهنت على جدارتها في ميدان العمل القضائي".

وتأتي هذه التغييرات طبقا لأحكام الدستور لاسيما المادتين 92 و181 منه، وكذلك المادة 49 من القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء، وفق المصدر ذاته.

وأوضح البيان أن الحركة "شملت تحويل 4 رؤساء مجالس قضائية و6 نواب عامين من محافظة إلى أخرى بنفس المنصب، وترقية 18 قاضيا إلى منصب رئيس مجلس قضائي أو نائب عام، وإنهاء مهام 7 رؤساء مجالس قضائية و9 نواب عامين".

ووفق البيان، تم تعيين دنيازاد قلاتي رئيسة لمجلس قضاء العاصمة كأول امرأة تشغل المنصب، فيما أسند منصب النائب العام بذات المجلس لرئيس سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي لطفي بوجمعة.