الجمعة ٠٤ أغسطس ٢٠٢٣
٠٨:٢٢ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو.. نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني:

مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين يسند المقاومة

الجمعة ٠٤ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٧:٣٠ بتوقيت غرينتش

قال نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني علي الفيصل إن التطورات السياسية تعصف بالشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة جراء مخطط الحكومة الصهيونية المتطرفة الذي يلخصه التهجير والترحيل لشعب فلسطين.

العالم – مع الحدث

وخلال مشاركته في يرنامج "مع الحدث" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت أضاف أن كل ما يجري من عمل في مخيم عين الحلوة يمس مكانة المخيم والوجود الفلسطيني وأمنه واستقراره وأمن لبنان واستقراره إلى جانب الجوار اللبناني.

وأِشار الى أن التطورات في مخيم عين الحلوة يثير الإرباك للمقاومة في لبنان جراء الصراع المحتمل مع الكيان المحتل.

علي الفيصل أكد أن تطورات عين الحلوة تصب في صالح الكيان الاسرائيلي والولايات المتحدة اللذان يهدفان الى تهجير الفلسطينيين وتوطينهم في أماكن بعيدة.

وأشار الى أن مخيم عين الحلوة له خصوصيات ومميزات بالغة الدقة لأنه أكبر المخيمات في لبنان ويختزل حركة اللاجئين وأنه عمل على إسناد المقاومة اللبنانية.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

ميقاتي: الاقتتال في عين الحلوة يشكل انتهاكا صارخا للسيادة اللبنانية

ايران تبدي قلقها حيال اشتباكات مخيم عين الحلوة بلبنان

هنية يطلب من السيد نصرالله وبري التدخل لوقف اشتباكات عين الحلوة

الجيش اللبناني ینفذ إجراءات أمنية مشددة على مداخل مخيم عين الحلوة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الكرملين يعلق على"الوعود الأمريكية" بشأن اتفاق تصدير الحبوب

أبعاد وتداعيات الاشتباكات في مخيم عين الحلوة

تركيا "تحيد" مسؤولا في تنظيم "بي كي كي" شمالي العراق​​

قوة صهيونية تمشط الطريق العسكري المحاذي للجدار العازل على الحدود اللبنانية

البصرة تواصل تسجيل نصف درجة الغليان و14 محافظة تتجاوز حرارتها الـ45 درجة

آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة الفجر في المسجد الأقصى ضمن حملة الفجر العظيم