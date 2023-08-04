مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين يسند المقاومة

العالم – مع الحدث

وخلال مشاركته في يرنامج "مع الحدث" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت أضاف أن كل ما يجري من عمل في مخيم عين الحلوة يمس مكانة المخيم والوجود الفلسطيني وأمنه واستقراره وأمن لبنان واستقراره إلى جانب الجوار اللبناني.

وأِشار الى أن التطورات في مخيم عين الحلوة يثير الإرباك للمقاومة في لبنان جراء الصراع المحتمل مع الكيان المحتل.

علي الفيصل أكد أن تطورات عين الحلوة تصب في صالح الكيان الاسرائيلي والولايات المتحدة اللذان يهدفان الى تهجير الفلسطينيين وتوطينهم في أماكن بعيدة.

وأشار الى أن مخيم عين الحلوة له خصوصيات ومميزات بالغة الدقة لأنه أكبر المخيمات في لبنان ويختزل حركة اللاجئين وأنه عمل على إسناد المقاومة اللبنانية.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..