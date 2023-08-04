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بالفيديو.. كاتب سياسي:

المستفيد الوحيد من أحداث عين الحلوة هي "إسرائيل"

الجمعة ٠٤ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٧:٣٧ بتوقيت غرينتش

قال الكاتب السياسي ماجد الزبدة أن المتابع للأحداث في مخيم عين الحلوة لا يستطيع أن يتغافل عن سر التوقيت الذي انطلقت فيه هذه الأحداث.

العالم – مع الحدث

وخلال مشاركته في برنامج "مع الحدث" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت أضاف أن التصعيد في مخيم عين الحلوة يأتي بالتزامن مع تهديدات اسرائيلية على جنوب لبنان وكذلك تصعيد المقاومة الفلسطينية في الضفة المحتلة الى جانب تصاعد جرائم المحتل في المحافظات الفلسطينية.

وأضاف أن التصعيد في مخيم عين الحلوة يأتي بالتزامن مع تهديدات اسرائيلية على جنوب لبنان وكذلك تصعيد للمقاومة الفلسطينية في الضفة المحتلة الى جانب تصاعد جرائم المحتل في المحافظات الفلسطينية.

وأردف أن الفلسطينيين يرفضون الاحتكام الى السلاح ويعتبرونه أمرا مرفوضا ومنبذوا.

ماجد الزبدة أكد أن المستفيد الوحيد من أحداث عين الحلوة هو الاحتلال الاسرائيلي مشيرا الى أن استمرار هذه الأحداث يؤثر بشكل كبير على وحدة الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية والعلاقات بين فلسطين ولبنان وكذلك يؤثر على حياة اللاجئين.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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