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البصرة تواصل تسجيل نصف درجة الغليان و14 محافظة تتجاوز حرارتها الـ45 درجة

البصرة تواصل تسجيل نصف درجة الغليان و14 محافظة تتجاوز حرارتها الـ45 درجة
الجمعة ٠٤ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٧:٤٨ بتوقيت غرينتش

توقعت هيئة الأنواء الجوية العراقية، اليوم الجمعة، حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما اشارت الى ارتفاع في درجات الحرارة وتسجيل 50 درجة في محافظة البصرة.

العالم - العراق

وذكرت الهيئة في بيان، أن "طقس يوم غد السبت سيكون صحواً في المنطقتين الوسطى والشمالية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً حاراً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد"، مبيناً أن "درجات الحرارة العظمى ستكون في بغداد وبابل وكركوك والأنبار 46، وميسان 49، والبصرة 50".

وأشارت الى أن "طقس يوم الأحد سيكون صحواً وحاراً في جميع مناطق البلاد، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في جميع أقسام البلاد".

واوضحت "طقس يوم الاثنين سيكون صحواً وحاراً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".

وتابعت الهيئة ان "طقس يوم الثلاثاء المقبل سيكون صحواً وحاراً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما سترتفع درجات الحرارة في المنطقة الشمالية".

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