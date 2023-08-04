تركيا "تحيد" مسؤولا في تنظيم "بي كي كي" شمالي العراق​​

العالم - العراق

وقالت وسائل اعلام تركية أن "الاستخبارات التركية تمكنت من تحييد يلماز، مسؤول نقل الأسلحة والذخائر في التنظيم (PKK/KCK-YBŞ) في منطقة سنجار، عبر عملية في المنطقة وتم خلال العملية تدمير أسلحة وذخائر كان يستعد يلماز لإرسالها لعناصر التنظيم".



وزعمت أن يلماز الملقب "عكيد غافار" شارك في أعمال إرهابية ضد قوات الأمن والمدنيين بين عامي 2011 و2016 في هكاري جنوب شرقي تركيا.



كما شارك في أنشطة التنظيم في سنجار وسوران شمالي العراق، والحسكة ورميلان والقامشلي شمالي سوريا، وتم ادراجه على لائحة أهداف جهاز الاستخبارات التركي، وفقا للوسائل.