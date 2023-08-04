الخارجية الروسية: ما يحدث في النيجر شأن داخلي لايمكن التدخل فيه

العالم - روسيا

وأكد مصدر في وزارة الخارجية الروسية، أنه يجب استبعاد احتمال التدخل في النيجر، وحل مشاكل هذا البلد بجهود مواطنيه، هذه شؤون داخلية تخص النيجر، مشددا على التزام بلاده بمبدأ أن حل المشاكل الإفريقية من شأن الأفارقة، قائلا "أبناء إفريقيا يجب أن يحلوا مشاكلهم بأنفسهم".

في وقت سابق من يوم أمس،وحسب ماجاء على لسان المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا، إن التهديد باستخدام القوة في النيجر ضد منفذي الانقلاب العسكري على الرئيس محمد بازوم لن يساهم في تسوية الصراع ونزع فتيل التوترات في البلاد،مؤكدة على أن موسكو تدعو إلى تنظيم حوار وطني لاستعادة السلم في النيجر. وضمان سيادة القانون والنظام".

وجاء كلام زاخاروفا،في إشارة إلى تلويح المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا بالتدخل العسكري في النيجر.

وطالب رئيس النيجر المخلوع محمد بازوم الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، بمساعدته على استعادة النظام الدستوري في البلاد.