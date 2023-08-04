إصابة معلم في هجوم طعن جديد بكوريا الجنوبية + فيديو

العالم - آسيا والباسفيك

قالت الشرطة إنه تم القبض على رجل مجهول الهوية بعد أن طعن معلما في مدرسة ثانوية في مدينة دايجيون اليوم الجمعة.

وطعن المشتبه به الذي يُعتقد أنه في أواخر العشرينات من عمره، المعلم عدة مرات، بما في ذلك في الوجه والصدر، في مدرسة ثانوية في منطقة دايديوك في دايجيون، على بعد 139 كيلومترا من سيئول في الساعة 10:03 صباحا.

وتم القبض على المشتبه به في شارع يبعد حوالي 7 - 8 كيلومترات عن المدرسة في الساعة 12:30 ظهرا.

وقال مسؤولون إن المعلم البالغ من العمر 49 عاما يخضع لعملية جراحية عاجلة بعد أن وجدته سلطات الإطفاء فاقدا للوعي وأرسلته إلى المستشفى.

وبحسب ما ورد دخل الرجل البوابة الأمامية بعد أن قدم نفسه على أنه خريج من المدرسة، وبحث عن الضحية في غرفة المعلمين.

وقال المسؤولون إن المشتبه به بعدما سمع أن المعلم في الفصل، انتظر خروجه ثم طعنه وهرب.

وتمكن المعلم من الهرب من الجاني إلى مكتب الإدارة بعد الهجوم بقليل وأبلغ الشرطة.

وقالت الشرطة إنها تحقق في دافع الجريمة، معتبرة أن المشتبه به يعرف الضحية، بعد أن أفاد أحد الشهود بسماع المعلم يقول "هذا خطأي".

وجاء الحادث بعد يوم من واقعة طعن جماعية في البلاد، أصيب فيها 14 شخصا بإصابات خطيرة.

وتفصيلا،أصيب ما لا يقل عن 14 شخصاً في كوريا الجنوبية يوم الخميس عندما صعد رجل بسياريته على الرصيف ثم ترجل منها وبدأ في طعن الناس بالقرب من محطة مترو أنفاق في مدينة سيونغنام.

وقالت الشرطة أمس الخميس، إن رجلا قاد سيارته فوق رصيف بمدينة سيونغ نام القريبة من العاصمة سيئول، مما أسفر عن إصابة عدد من المشاة.

وترجل الرجل من سيارته، وركض باتجاه متجر كبير حيث وجه الطعنات بشكل عشوائي لعدد من الأشخاص قبل أن يتم اعتقاله.

ووفقا لما نقلته وكالة يونهاب عن المحققين، يعاني الرجل من اضطرابات نفسية.