السفارة الايرانية في موسكو تستضيف اجتماعا ضد تدنيس القرآن الكريم

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واستهل هذا الاجتماع بتلاوة ايات من القران الكريم و بحضور سفراء الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسوريا والعراق وبوروندي ، وكذلك نواب وكبار دبلوماسيي سفارات باكستان وتركيا ولبنان وفلسطين وكازاخستان وقيرغيزيا والهند والمكسيك.

وحسبما افاد موقع ارنا للاخبار, قال السفير الإيراني في روسيا في كلمة له بهذا الاجتماع: إن الإهانات المتكررة للقرآن الكريم في السويد والدنمارك بحجة حرية التعبير هي عرض مخجل لازدواجية الغرب في احترام معايير حقوق الإنسان وفعل يهدف إلى نشر الكراهية والعنف ضد الدين الرحماني .. الإسلام.

وأضاف كاظم جلالي: بالإضافة إلى إظهار إساءة استخدام المفهوم النبيل لحرية التعبير ، فإن مثل هذه الأعمال هي ضد وثائق حقوق الإنسان ، بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، ومن الواضح أنها تتعارض مع التعايش السلمي بين الأمم ويتم تنفيذها بما يتماشى مع سياسة الإسلاموفوبيا في الغرب.

وقال سفير إيران في روسيا: إن إصدار الإذن بتدنيس القرآن الكريم هو انتهاك واضح لقيم التسامح الواردة في إعلان مبادئ التسامح الذي أقرته الجمعية العامة لليونسكو في 16 نوفمبر 1995 ، وكما ورد في الفقرة 1 من المادة 2 من هذا الإعلان ، أن "التسامح على مستوى الأداء الحكومي يقتضي العدل والنزاهة في النظام التشريعي ، في تطبيق القوانين ، في القضاء والنظام الإداري" ؛ لذلك ، من الواضح أن عدم وجود تشريع بشأن الإجراءات ينطوي على انتهاك صارخ لقيم التسامح وقبول الآخرين ، وعدم التسامح والانتهاك المستمر للقيم الواردة في هذا الإعلان.