وزير نفط العراق: لجنة 'أوبك+' الوزارية أبقت على الإنتاج دون تغيير

العالم- العراق

وذكر بيان لوزارة النفط تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن" عبد الغني وخلال مشاركته في الاجتماع التاسع والأربعين للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج، في مجموعة "أوبك بلس" أكد أن الاجتماع تضمن استعراض اللجنة عبر الاتصال المرئي بيانات إنتاج النفط الخام لشهري أيار وحزيران من عام 2023".

وأشار الوزير، بحسب البيان، الى" إشادة الوزراء بالتزام الدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المنتجة المتحالفة معها بإعلان التعاون، وحثت جميع الدول المشاركة على مواصلة الدعم والالتزام؛ من أجل تحقيق التوازن واستقرار الأسواق النفطية".

من جانبه، أشار مدير عام شركة تسويق النفط "سومو" عمار عبد آل إلى، أن" الإبقاء على سياسة الإنتاج لأوبك بلاس يهدف إلى تحقيق مزيد من الاستقرار للسوق النفطية".

إلى ذلك، قال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد: إن" اللجنة الوزارية لمراقبة الإنتاج اتخذت هذا الإجراء بعد مراجعة البيانات وتطورات السوق النفطية خلال الأشهر الماضية، وإنها سوف لن تتردد في اتخاذ إجراءات جديدة لضمان مزيد من الاستقرار والتوازن للسوق النفطية"، مبينا، أن" وزراء تحالف "أوبك بلاس" يعقدون الاجتماعات واللقاءات متى ما استدعت الظروف والضرورة لذلك".

وأكد، أن" إجراءات واتفاقات أوبك بلاس ساهمت في تحقيق مزيد من الاستقرار والتوازن في مواجهة التحديات الجيوسياسية والأمنية والصحية والاقتصادية وغير ذلك".