الجمعة ٠٤ أغسطس ٢٠٢٣
٠٤:٤٢ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير النقل السوري يستكمل مع نظيره العراقي التعاون في مجال النقل البري

وزير النقل السوري يستكمل مع نظيره العراقي التعاون في مجال النقل البري
الجمعة ٠٤ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٤:٠٨ بتوقيت غرينتش

استكمل وزير النقل السوري المهندس زهير خزّيم ونظيره العراقي رزاق السعداوي مباحثاتهما في جوانب النقل المختلفة بين البلدين الشقيقين.

العالم- سوريا

وأكد الوزيران على تكثيف لقاءات الفرق الفنية لتذليل الصعوبات التي تواجه عمل الشاحنات والترانزيت وخطوط النقل البري، بما يسهل إجراءات عمل السائقين والشحن.

وناقش الوزيران خلال ترؤسهما اجتماع الجمعية العمومية للشركة العراقية- السورية للنقل البري في فندق داما روز بدمشق سبل دفع وتطوير آليات الشركة والوضع الفني للشاحنات وتشكيل لجان مشتركة لدراسة وتعزيز عملها بما يخدم البلدين الشقيقين.

وأكد الوزيران على ضرورة الاستمرار بالعمل لدفع علاقات النقل التي تعتبر مقدمة لتكامل الاقتصاد والتبادل التجاري والسياحي وحركة المسافرين وخاصة الطرق البرية والسكك الحديدية وزيادة الرحلات الجوية، إضافة إلى بحث جوانب مسارات النقل الدولية واستثمار الموقع الجغرافي للبلدين وعمل الموانئ البحرية بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.

روابط ذات صلة

وزير خارجية سوريا يبحث مع وزير النقل العراقي تعزيز العلاقات الثنائية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وزير الداخلية الايراني يتفقد منفذ تمرتشين الحدودي مع العراق

وزير النقل السوري يستكمل مع نظيره العراقي التعاون في مجال النقل البري

بانوراما.. الذكرى الثالثة لأنفجار مرفأ بيروت.. واوكرانيا تستهدف قاعدة روسية بالبحر الأسود

استوديو بيروت.. لبنان واسبوع الاستحقاقات الساخنة

بالفيديو.. شاهد.. ثلاثة أعوام على إنفجار مرفأ بيروت ولا بوادر للحقيقة

بالفيديو.. رفع حالة التأهب وحملات إعتقال بالقدس المحتلة مع تزايد عمليات المقاومة